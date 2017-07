Arnold Schwarzenegger a 70 ans : L'évolution physique du "Governator" en images

Arnold Schwarzenegger a 70 ans. Superstar autrichienne du bodybuilding devenue progressivement légende du cinéma d'action à Hollywood, le comédien est une vedette intergénérationnelle qui a tracé un incroyable parcours en plus de quatre décennies.

Surnommé "Schwarzy" pendant sa carrière d'acteur puis plus récemment "Governator" en clin d'oeil à son engagement politique et son militantisme, il a d'abord marqué le monde du septième art avec une flopée de films d'action tous devenus cultes : Conan le Barbare (1982), Predator (1987), Total Recall (1990), Trues Lies (1994) et bien évidement la série Terminator (quatre films sortis entre 1984 et 2015). Il est également très apprécié de ses fans pour avoir joué dans des comédies très légères, comme Un flic à la maternelle (1990), Last Action Hero (1993), Junior (1994) et La course au jouet (1996).

Au début des années 2000, ses ambitions l'ont momentanément écarté des plateaux de tournage. Elu 38e gouverneur de Californie en 2003 puis réélu en 2006, le républicain a par la suite fondé en 2010 sa propre organisation non-gouvernementale, R20, qui lutte contre le changement climatique. Deux ans plus tard, il lançait en association avec l'Université de Californie du Sud un institut de réflexion politique baptisé USC Schwarzenegger : Institute for State and Global Policy.

A l'issue de son mandat de gouverneur, il avait volontiers renoué avec le cinéma, s'illustrant notamment dans la série des films Expendables (2010, 2012 et 2014) ainsi que dans Le Dernier Rempart (2013). Père de quatre enfants nés de son mariage avec son ex-compagne Maria Shriver (dont il n'a toujours pas légalement divorcé) ainsi que d'un fils né d'une relation adultère avec son ancienne femme de ménage, il vit aujourd'hui heureux en couple avec Heather Milligan, une kinésithérapeute de trente ans sa cadette dont il partage la vie depuis 2013.