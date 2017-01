Arthur : Vu l'infraction, sa voiture de luxe a été immobilisée !

La loi, c'est la loi. Mercredi 25 janvier, alors qu'il circulait en plein coeur de Paris dans sa voiture, Arthur a connu une déconvenue. Closer révèle sur son site que l'animateur phare de TF1 n'avait pas pu terminer son trajet puisque sa belle Bentley Flying Spur V8 – magnifique modèle estimé à 200 000 euros – avait été immobilisée par la police porte Maillot.

En cause, le non-respect de la nouvelle réglementation concernant les vitres teintées. Comme le rappellent nos confrères, de telles vitres ne sont plus acceptées à l'avant des véhicules et doivent être retirées sous peine pour le conducteur de se voir infliger une amende de 135 euros, un retrait de 3 points et l'immobilisation du bien en infraction.

C'est justement parce qu'il n'avait pas respecté cet impératif qu'Arthur a été stoppé net dans sa course en ce milieu de semaine. Sa voiture de luxe ne s'étant pas encore séparée de ses vitres teintées à l'avant comme le veut la nouvelle loi, ce qui n'a pas échappé à un agent de police circulant à moto.

Si le compagnon de la sublime Maréva Galanter devra se passer de son véhicule pendant quelques jours – le temps de régulariser la situation –, l'amende et le retrait de points ne le concernent théoriquement pas. La loi prévoit que le conducteur du véhicule soit sanctionné et non son propriétaire. Arthur faisant appel aux services d'un chauffeur, il n'est pas astreint à régler la facture, ce qu'il fera malgré toutefois probablement s'il reste le gentleman que l'on connaît.

Avec ou sans voiture, les téléspectateurs pourront retrouver Arthur samedi soir prochain à partir de 20h55 sur TF1 pour un nouveau numéro de Stars sous hypnose. L'artiste Messmer s'attaquera, pour son grand retour, à Sandrine Quétier, Priscilla Betti, Andy Cocq, Christine Bravo, Waly Dia, Christophe Beaugrand, Laury Thilleman et Chris Marques.