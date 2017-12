Ary Abittan, célibataire optimiste : "Je n'aspire qu'à retomber amoureux"

Comblé dans sa vie professionnelle (il poursuit la tournée de son spectacle My Story) mais aussi dans la sphère familiale (il est le papa comblé de trois filles âgées de 12 à 17 ans, Léna, Romy et Netty, nées de son précédent mariage avec Sylvie Journo), Ary Abittan est un homme heureux qui ne manque de rien. Ou presque.

Dans un entretien accordé vendredi 22 décembres 2017 à nos confrères de France Dimanche, l'acteur de 43 ans a brièvement évoqué son célibat, révélant qu'il était très (très) ouvert à la perspective de rencontrer la femme de ses rêves. "Je n'aspire qu'à une seule chose : retomber amoureux, trouver l'âme soeur, vivre et partager des moments de bonheur... Comme tout le monde !", a-t-il confié. C'est dit.

Avec mes filles, nous sommes très liés

En attendant de rencontrer celle qui fera battre son coeur, l'humoriste enchaîne les projets et profite de son temps libre pour passer des moments privilégiés avec ses enfants. S'il admet qu'il est parfois un père "angoissé", il se dit aussi "gâteau" avec ses filles. "Je peux appeler mes filles quatre cents fois d'affilée si je vois qu'elles ne sont pas encore rentrées à la maison ou chez leur mère ! Ce sont des adolescentes en âge de sortir, donc oui, je m'inquiète, mais j'essaie de ne pas leur transmettre mon angoisse et, surtout, je leur demande d'être prudentes. (...) Avec mes filles, nous sommes très liés. Elles se confient à moi, on partage des dîners ensemble, on rit et on délire énormément", a-t-il conclu.

En 2018, en plus d'enchaîner les représentations à travers la France, entamera le tournage très attendu de la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?. Il retrouvera ses amis Christian Clavier, Chantal Lauby, Medi Sadoun, Elodie Fontan, Frédéric Chau, Frédérique Bel, Noom Diawara, Julia Piaton et Émilie Caen.