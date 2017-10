Ashley Graham : Elle révèle un tatouage sexy et embrase la toile !

Cadeaux luxueux, invitations aux soirées les plus prisées, voyages... Le métier de mannequin présente de nombreux avantages. Ashley Graham en profite, pour le plus grand bonheur de ses millions de followers. La bombe de 29 ans leur a récemment dévoilé un tatouage, discret mais redoutablement sexy...

Ashley Graham est actuellement en Jamaïque. Elle y participe à la réalisation d'une nouvelle campagne publicitaire pour le site de maillots de bain Swimsuits For All. L'auteur du livre A New Model a convié ses plus de 5 millions d'abonnés Instagram dans les coulisses de son shooting et de son séjour aux Caraïbes.

Ashley s'est photographiée et filmée avant de publier les images sur Instagram Stories. Sur une vidéo et un selfie, la jolie brune laisse entrevoir un charmant tatouage, représentant son signe astrologique : le scorpion (Ashley Graham est née un 30 octobre).