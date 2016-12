Ashley Greene (Twilight) fiancée : Elle dévoile sa demande en mariage romantique

Ashley Greene est en route pour le mariage ! Celle qui incarnait Alice Cullen dans Twilight, âgée de 29 ans, est fiancée à son compagnon depuis 2013, l'animateur australien Paul Khoury (41 ans) ! Il a fait sa demande au cours de leur séjour en Océanie, au pied des chutes du voile de la mariée (Bridal Veil Falls) le 19 décembre. Un lieu très romantique où le jeune homme a offert une bague à sa bien-aimée et posé la fameuse question, à laquelle elle a répondu oui ! Aux anges, la comédienne a posté la vidéo de cette demande sur son compte Instagram.

"C'est le plus beau moment dont on pouvait rêver. Tu as réussi à faire de moi la femme la plus heureuse et la plus chanceuse. J'ai hâte de te témoigner mon amour sans limite pour le reste de nos vies. #fiancée #amourdemavie #futurmari", a-t-elle écrit sur le réseau social. En fond musical, on peut entendre l'un des artistes les plus romantiques du moment : John Legend, interprétant You and I. Sur le post suivant, elle dévoile sa magnifique bague de fiançailles.

Paul Khoury, pas peu fier, a lui aussi posté cette même vidéo sur son compte Instagram. En légende, il a écrit : "Je te promets de te faire sourire pour le restant de nos vies. Tu me donnes ce que je ne pensais pas être possible. Je t'aime plus que tout et je suis impatient de la prochaine étape avec toi !" Avec son grand copain Liam Hemsworth, fiancé à Miley Cyrus, ils pourront partager ensemble leurs idées de préparatifs de mariage.