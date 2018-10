Ashton Kutcher et Mila Kunis, fous d'amour, s'embrassent fougueusement

C'est toujours l'amour fou entre Mila Kunis et Ashton Kutcher, et ça n'est pas près de s'arrêter. Alors que le couple fête ses six ans d'amour, ils ont été aperçus vendredi 5 octobre 2018 dans les rues de Los Angeles en plein baiser fougueux.

Alors qu'ils se baladaient avec des amis, et avant de prendre des chemins différents, les deux amoureux se sont embrassés tendrement sur le trottoir. Leurs deux enfants, Wyatt Isabelle (4 ans) et Dimitri Portwood (1 an et demi), n'étaient pas là.

Ashton Kutcher et Mila Kunis sont mariés depuis trois ans et ils filent le parfait amour. "Ils se sont mariés en tant que meilleurs amis et ont continué à faire grandir leur relation en communicant ouvertement et en gardant les pieds sur terre, avait confié en août un proche du couple à People. Ce sont des vraies personnes et elles ont trouvé le vrai amour, la confiance, l'amitié et l'honnêteté. Ils sont un exemple génial à suivre pour les autres."