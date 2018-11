Aude Destour (Miss France 2019), sa lourde opération: "J'ai dû tout réapprendre"

Le 15 décembre 2018 se déroulera la cérémonie Miss France 2019, au Zénith de Lille. Les trente Miss régionales en lice donneront tout pour succéder à Maëva Coucke. Parmi les prétendantes se trouve Aude Destour, élue Miss Limousin en septembre dernier. Une aventure formidable sur laquelle la belle jeune femme est revenue au cours d'une interview pour nos confrères de Paris Match. C'était l'occasion de découvrir que la masseuse-kinésithérapeute avait vécu un drame dans la vie.

Aude Destour a en effet subi une lourde opération comme elle l'a expliqué : "Un jour, je me suis réveillée d'une opération grave avec le sourire, parce que, finalement, j'étais toujours là. J'ai dû réapprendre à m'asseoir, à marcher, bref la totale. Pourtant, quand il fallait rire, danser, chanter je me donnais à fond malgré tout. C'est ma joie de vivre et ma ténacité qui m'ont aidée. J'avance toujours peu importe les obstacles, en faisant de chaque expérience une leçon de vie. La preuve : je ne supportais pas la kiné à ce moment-là, mais j'en suis devenue une maintenant."

La jeune femme de 23 ans est donc plus que jamais consciente qu'il faut profiter de chaque moment. Et, sans surprise, le combat qu'elle veut mener si elle remporte la couronne a un lien avec son propre vécu : "Un projet qui me tient très à coeur est l'accompagnement des personnes souffrant de maladies graves. Cette cause est en lien direct avec mon métier, car je suis masseuse-kinésithérapeute, mais aussi et surtout, par rapport à mon propre vécu. Je sais combien c'est important d'être épaulé, après un cancer ou une lourde chirurgie." Elle espère que sa joie de vivre et sa détermination paieront le 15 décembre prochain, lors de l'élection Miss France 2019.