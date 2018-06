Aure Atika et Lolita Chammah radieuses pour Les Nuits en or 2018

Ce 11 juin 2018 à l'Unesco, à Paris, l'Académie des César donnait son huitième dîner de gala pour l'édition 2018 des Nuits en or. Une soirée qui met à l'honneur 34 courts métrages internationaux primés dans leur pays cette année et qui seront diffusés gratuitement dans le cadre du Panorama à l'UGC Odéon les 12, 13 et 14 juin. Nombreux sont les comédiens et cinéastes français à avoir répondu présents pour soutenir les réalisateurs étrangers invités.

Aure Atika était au côté de Khadidiatou Sow, réalisatrice sénégalaise du court métrage Une place dans l'avion, quand la fille d'Isabelle Huppert, Lolita Chammah, accompagnait l'Espagnol Rodrigo Sorogoyen pour son film Madre, primé du Goya 2018 du Meilleur court métrage de fiction. Guillaume Gallienne escortait de son côté le réalisateur grec Christos Massalas.

Parmi les acteurs français à avoir pris part au gala, Elsa Zylberstein est apparue éclatante au côté du Danois Aske Bang. Clémence Poesy et la cinéaste islandaise Elsa María Jakobsdóttir ont quant à elles pu profiter de la soirée ensemble, non loin de Sonia Rolland, Pascal Légitimus, Emmanuelle Bercot, Déborah François et Axelle Laffont. Retour sur cette nouvelle Nuit en or en images.