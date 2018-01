Aure Atika nue : L'actrice et maman de 47 ans au top de sa sensualité

Il y a des photographes qui ont un regard authentique, Romain Rigal fait partie de ceux-là. Après avoir sublimé une Alice Belaïdi glamour et fatale dans sa salle de bain, le photographe a mis à nu une autre star du cinéma français : Aure Atika. À 47 ans, l'actrice vue dans La Vérité si je mens !, OSS 117 : Le Caire nid d'espions ou De battre mon coeur s'est arrêtée a pris la pose pour lui.

Sur l'une des photos publiées, on retrouve la comédienne et mère de famille – une petite Angelica, 15 ans, fruit de sa relation avec Philippe Zdar – assise sur une chaise haute. Le regard tourné vers la lumière, la native d'Estoril au Portugal s'affiche totalement nue, sans artifice autour d'elle. "Sublissime", "Incroyable de beauté", "Authentique et magique... LA Femme", "Ouch la beauté !", "La Leçon de Beauté !", "Wow juste magnifique", "Votre corps est merveilleux", s'extasient les abonnés de la comédienne. Et ils ont bien raison !