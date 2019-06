Aurélia (L'Amour est dans le pré 2018) amoureuse : "J'ai enfin trouvé quelqu'un"

Aurélia est une femme amoureuse. Si elle n'a pas trouvé le bonheur dans L'Amour est dans le pré 2018 sur M6 avec ses prétendants Christophe et Jean-François, la jolie jeune femme de 37 ans, à la tête d'une ferme pédagogique, a finalement rencontré l'amour tout près de chez elle.

Interrogée par nos confrères de Télé-Loisirs, Aurélia a raconté : "Ça y est, j'ai enfin trouvé quelqu'un ! Cela fait quelques mois maintenant (...) J'ai préféré attendre un petit moment avant de le révéler. Maintenant, c'est une relation qui roule. Il y a plein de bons côtés que je redécouvre, comme s'endormir et se réveiller à deux. On a plein de points communs, une grosse complicité, on fonctionne de la même manière. On s'est même mis au golf ensemble !"

Finalement, c'est par le biais d'amis communs sur les réseaux sociaux et grâce à la proximité géographique qu'Aurélia a fait cette jolie rencontre inattendue. La jeune femme l'assure, son nouveau compagnon âgé de 44 ans ne l'avait même pas vue évoluer à la télé l'année dernière. "Ce qui est assez fou, c'est qu'après avoir écumé la France, j'ai trouvé l'amour à quatre kilomètres de chez moi, puisqu'il habite de l'autre côté de la vallée", a-t-elle précisé.

Pour couronner le tout, Aurélia a indiqué que tout se passait bien entre ses enfants (Esteban, 9 ans et Liya, 4 ans) et la fille de 6 ans de son chéri. "Moi qui ai eu de mauvaises expériences de famille recomposée, là ce n'est pas du tout le cas (...) Nos filles sont très complices, nos enfants sont super contents de se retrouver à chaque fois. J'ai trouvé en lui une épaule pour ma vie de maman. C'est super agréable de se sentir accompagnée sur ce chemin-là, mais également de voir son investissement dans ma ferme et les gîtes", a-t-elle expliqué avec bonheur.

Pourvu que ça dure !