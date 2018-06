Aurélie Cabrel : Après la galère dans la musique, elle change de carrière !

Exclusif - La chanteuse Aurélie Cabrel, fille de Francis Cabrel, ouvre le superbe hôtel restaurant "Le square" à Astaffort le 11 avril 2018, fief de la famille Cabrel, village de 2500 habitants dans la campagne du Lot et Garonne proche d'Agen. L'établissement qui comporte un hôtel de 12 chambres, une brasserie et un restaurant gastronomique de 80 couverts appartenait il y 25 ans à son oncle Philippe et a été entièrement rénové par sa mère Mariette Cabrel (décoratrice d'intérieur). Très attachée au patrimoine astaffortais Aurélie Cabrel a trouvé logique et normal de refaire vivre ce patrimoine qui lui est cher car elle a grandi dans ce village. Aurélie Cabrel a fait appel à Julien Amat, ancien chef du Carré Gourmand à Boé, pour reprendre la gérance du restaurant. Les premières chambres sont au prix de 80 euros et les premiers menus à 19 euros. Aurélie Cabrel a tenu à décorer la salle côté bistrot avec les photos de tous les parrains des Rencontres d'Astaffort toujours pour être en adéquation avec ses valeurs et parce que les artistes font également partis du patrimoine astaffortais de Voix du Sud. La deuxième partie du restaurant : un côté gastronomique le soir et week-end avec un menu à partir de 38 € et à la carte. Le dimanche soir, pour terminer le week-end dans la convivialité, il vous est proposé un retour de bistrot avec un menu unique "surprise" à 20 €. Il est préférable de réserver au 05 53 47 08 24 ou restaurant@lesquareastaffort.fr Les Astaffortais se réjouissent de l'ouverture du Square, aussi les personnes âgées qui ont vu cet établissement vivre ont été les premières à réserver leur place au restaurant. Tout le monde sait que l'hôtellerie n'est pas le métier d'Aurélie Cabrel, et c'est lors d'une pause musicale que cette dernière s'est lancé ce nouveau challenge car elle adore apprendre et se lance toujours des défis pour apprendre. © Patrick Bernard/Bestimage