Aurélie Dotremont attaquée : Elle dévoile son visage tuméfié !

Aurélie Dotremont a fait une révélation pour le moins inquiétante jeudi 12 juillet 2018. Alors qu'elle revenait d'une soirée en Belgique, la jolie brune s'est fait brutalement attaquer par un homme. En effet, sur Snapchat, la starlette de télé-réalité a dévoilé son oeil au beurre noir à ses abonnés.

En colère et très affectée par ce qu'il s'est passé, Aurélie a accompagné sa photo de sa version des faits : "Les garçons qui frappent les filles, vous n'avez aucune classe, bande de prostitués ! Ça fait trois jours, c'est de pire en pire !!! J'espère sincèrement que tu vois ce snap !!! Tout cela parce qu'en passant, j'ai dit à la personne à côté de moi que je ne t'aimais pas !! Je vais encore être gentille et ne pas afficher ton nom ici mais sache que tu es une pauvre et sombre merde !!!"

Ce fâcheux événement arrive peu de temps après qu'Aurélie Dotremont a effectué plusieurs opérations de chirurgie esthétiques, sur sa poitrine et ses fesses. La "crevette" comme la surnommaient ses comparses de télé-réalité, semblait avoir repris confiance en elle et apparaissait plus radieuse que jamais.