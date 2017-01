Aurélie Dupont attaque Benjamin Millepied : "Qu'a-t-il secoué ? Rien du tout !"

En arrivant à la direction de la danse à l'Opéra de Paris en novembre 2014, Benjamin Millepied avait la ferme intention, et l'idée un peu folle, de faire souffler un vent de modernité sur cette structure on ne peut plus classique. Mission ratée pour le mari de Natalie Portman, qui, à peine deux ans après sa nomination a démissionné de ses fonctions.

Sa remplaçante, l'ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris Aurélie Dupont, n'est pas tendre avec lui, son approche, son bilan, son "passage éclair" comme le qualifie L'Express Styles. "Benjamin ne comprenait pas certaines choses. Il avait envie d'en changer quelques-unes rapidement, alors que l'on n'agit pas comme cela, ici", regrette la nouvelle directrice de la danse à l'Opéra de Paris, qui lui reproche d'avoir voulu secouer les principes hiérarchiques, pourtant essentiels. "D'une certaine façon, il est plus américain que français et ne possédait pas toute la culture de l'Opéra de Paris : il n'est pas issu de l'école de danse et n'a jamais appartenu à une compagnie comme celle-là, où préexiste une hiérarchie."

Elle rejoint là Natalie Portman. L'actrice israélo-américaine de 35 ans, mariée à Benjamin Millepied depuis 2012 et enceinte de leur deuxième enfant, a récemment déclaré que que son mari se sentait plus libre à Los Angeles – où ils vivent désormais – qu'à Paris. "Mon mari a changé de travail et il a exprimé le désir de revenir vivre à Los Angeles parce qu'il y trouve plus d'inspiration. Je suis très contente de voir à quel point il est heureux de se retrouver dans son élément. Il se sent vraiment libre. (...) Il crée sa propre réalité", a confié la star à Paris Match.

Aurélie Dupont revient à plusieurs reprises sur les thèmes de la tradition et de l'héritage, essentiels à ses yeux. "Il n'a pas eu envie de les garder, car cela ne lui ressemblait pas. Moi, oui, puisque j'ai été biberonnée à cela. C'est mon héritage et ma langue", insiste-t-elle.

La nouvelle directrice de la danse à l'Opéra de Paris ne se prive pas de s'attaquer frontalement à son prédécesseur, à qui elle reproche de ne pas être resté. Lorsque L'Express Styles évoque Benjamin Millepied comme celui "qui a voulu secouer les choses", Aurélie Dupont n'est pas de cet avis. "Mais qu'a-t-il secoué ? Rien du tout ! (...) Je ne suis pas contre le changement, mais il faut avoir le courage de rester longtemps pour assurer ce qu'on promet de faire. Mettre le foutoir et répéter 'Il faut que ça change, il faut que ça change', et puis partir sans avoir rien changé, c'est moyen, non ?", questionne-t-elle.

Malgré un emploi du temps très chargé – entre sa vie de famille avec ses deux garçons de 8 et 6 ans, nés de son union avec le danseur étoile Jérémie Belingard, et sa vie à l'Opéra –, Aurélie Dupont arrive malgré tout à concrétiser d'autres projets. "Je suis en train de tourner un long métrage avec Pontus Lidberg", révèle-t-elle.