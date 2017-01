Natalie Portman, son mari Benjamin Millepied à L.A : "Il se sent vraiment libre"

On la découvre dans un tailleur Chanel rose ensanglanté, les yeux perdus, abasourdie par le choc et le chagrin. Natalie Portman incarne Jackie Kennedy dans le biopic de Pablo Larrain qui retrace l'épreuve qu'elle a traversée, l'assassinat de son époux, le président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy. Pour le magazine Paris Match, la star américaine oscarisée – c'était en 2012, pour Black Swan – s'est confiée sur son rôle, mais aussi de façon plus intime, sur son passage à Paris avec son mari, le chorégraphe français Benjamin Millepied.

Natalie Portman a vécu deux ans dans la capitale française où son époux a officié en tant que directeur de la danse de l'opéra de Paris. Il a démissionné et est rentré à Los Angeles avec sa femme et leur fils Aleph. Celle qui attend son deuxième bébé revient sur cette décision : "Mon mari a changé de travail et il a exprimé le désir de revenir vivre à Los Angeles parce qu'il y trouve plus d'inspiration. Je suis très contente de voir à quel point il est heureux de se retrouver dans son élément. Il se sent vraiment libre. (...) Il crée sa propre réalité. Mais en ce qui me concerne, être à Paris ou à L.A., ça ne change pas grand-chose." La star de 35 ans prend désormais garde à ses propos sur la capitale parisienne qui enflamment vite les médias.

Dans Jackie, elle incarne une femme qui fait face à des épreuves plus que douloureuses. Son mari meurt assassiné devant elle en 1963, elle a perdu deux de quatre ses enfants : une petite fille mort-née, le 23 août 1956, que ses parents auraient voulu nommer Arabella, et Patrick Bouvier Kennedy, né prématurément le 7 août 1963 et mort deux jours plus tard, des suites d'une malformation pulmonaire. Natalie Portman a donc joué une femme dont le parcours de vie est marqué par les traumatismes, mais hors caméra, l'artiste se veut sereine et bien avec ses proches. Ce qu'elle veut transmettre à ses enfants est très simple : "Le goût du bonheur. La chose la plus importante pour moi est de réussir ma vie de famille."

Jackie, en salles le 1er février