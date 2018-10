Austin Wolf : L'acteur X s'envoie en l'air en vol, le steward se fait prendre...

Comme le rapporte le Mail Online, Austin Wolf (de son vrai nom Justin Heath Smith) s'est envoyé en l'air avec un steward de chez Delta Airlines, compagnie actuellement dans le collimateur de Tara Reid. Des collègues de l'employé ont dénoncé la coucherie...

Si faire l'amour dans un avion est un fantasme vieux comme le monde, ce n'est pas toujours sans conséquence... Austin Wolf (35 ans) peut en témoigner. L'acteur porno américain très connu du milieu a filmé une partie de jambes en l'air avec un steward, et la vidéo a terminé sur Twitter. Des collègues de l'employé, qui portait son uniforme pour voyager mais n'était pas en service, sont tombés dessus et, "choqués", ont prévenu leur direction, laquelle a lancé une enquête contre lui. Selon le Mail Online, les deux hommes ont monopolisé les toilettes de l'appareil pendant huit minutes...

Le steward, qui a été embauché récemment et est dans la vingtaine, a affirmé à sa direction qu'il ne se savait pas filmé et qu'il n'avait certainement pas donné son accord pour que la vidéo soit diffusée sur la Toile. Pour l'heure, le jeune homme est mis à pied et risque le licenciement. Austin Wolf, qui a tourné pour des studios comme Falcon, Hot House Entertainment, Raging Stallion ou Randy Blue, n'a pas souhaité commenter sa partie de sexe. L'acteur, originaire du Texas mais installé à New York, risque des poursuites judiciaires pour avoir filmé la scène sans l'autorisation de son petit camarade de jeu.

TM