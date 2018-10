Tara Reid : Virée d'un avion, elle donne sa version des faits...

Interrogée par l'émission Extra, Tara Reid a donc donné sa version des faits après avoir été virée d'un avion de la compagnie Delta. L'actrice de 42 ans a ainsi affirmé que les accusations à son encontre sont fausses, utilisant son chien comme excuse...

Débarquée de son avion au départ de Los Angeles, Tara Reid a affirmé avoir pris un autre vol pour rejoindre New York car la compagnie "ne voulait pas laisser le chien s'asseoir à côté [d'elle]", a-t-elle expliqué. L'actrice voyageait avec son yorkshire. "Je n'allais donc pas rester dans l'avion", a-t-elle ajouté. Selon les informations de TMZ, qui avait publié une vidéo d'elle quittant l'appareil, l'actrice aurait râlé car elle n'était pas assise côté hublot, n'aurait pas eu d'oreiller assez vite et parce que le siège devant elle était trop incliné...

"Bien évidemment, tout le monde en a fait tout un foin... Je me suis habituée à cela maintenant dans ma vie. Ils font toujours en sorte de chercher la petite bête me concernant", a-t-elle déclaré. Tara Reid a finalement rejoint New York où elle doit tourner son nouveau film intitulé The Fifth Boro.

Thomas Montet