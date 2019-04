Avicii, un an après le suicide du DJ : un album posthume sortira bientôt

Un an après la mort d'Avicii, survenue le 20 avril 2018, un titre posthume sera dévoilé. Ce single inédit, intitulé SOS, sera le premier extrait dévoilé d'un album qui paraîtra le 6 juin 2019. C'est ce qu'a révélé le toujours très bien informé site TMZ, mardi 9 avril 2019. Les équipes du DJ suédois ont indiqué que l'artiste avait presque fini ce nouvel album avant de se donner la mort. À 28 ans, il avait laissé tout un panel de chansons presque terminées avec plusieurs notes, emails et textos indiquant le résultat qu'il souhaitait attendre.

La famille d'Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, a ensuite décidé d'exposer sa musique, sa passion, à ses millions de fans présents dans le monde entier. Ses proches avaient d'ailleurs fondé la Tim Bergling Foudation, qui aide les personnes atteintes de maladies mentales. Les bénéfices tirés de la vente de cet album seront reversés à cette association.

En mai 2018, TMZ.com révélait les causes de la mort du DJ. L'interprète de Wake Me up se serait tranché les veines en utilisant un éclat de verre provenant d'une bouteille de vin qu'il aurait brisée. Son corps sans vie avait été retrouvé le 20 avril 2018 à Mascate, au sultanat d'Oman, où il était en vacances. Depuis plusieurs années, le DJ luttait contre une addiction à l'alcool. Avant sa mort, il avait fait d'importantes donations à des associations et était en couple depuis plusieurs années avec le mannequin Tereza Kacerova.