Ayem Nour : Pourquoi elle a arrêté l'animation sur NRJ12

A l'occasion de la sortie de sa marque de rouge à lèvres Joli Secret, Ayem Nour était invitée dans l'émission média de CNews, ce vendredi 2 novembre 2018. En plus d'évoquer son projet, la belle brune de 29 ans a dévoilé son gros salaire pour les placements de produits. Elle a également révélé que c'est elle qui a pris la décision de ne plus animer le Mad Mag fin 2017.

"Ça a été un choix. A un moment donné, j'ai eu un petit garçon, et c'est vrai que j'étais un peu perdue dans tout ça. J'ai décidé à un moment donné d'en faire ma priorité. Je me suis perdue parce que je pense qu'il y avait un manque d'organisation à un moment donné, j'ai été dépassée. C'était une quotidienne, donc c'était un peu compliqué pour moi de gérer et l'arrivée de mon enfant qui était le premier et l'émission", a confié la maman d'Ayvin (2 ans, né de ses amours avec l'homme d'affaires Vincent Miclet).

Ce n'est pas tout. Ayem Nour n'en pouvait également plus d'aborder le sujet de la télé-réalité : "Et j'étais arrivée à un stade où j'avais moins d'excitation à débriefer toutes ces émissions, sans vouloir dénigrer. (....) Mais débriefer toutes ces histoires de fesses à-tout-va... Ça ne m'excitait plus. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien faire ce qu'elle aime..."