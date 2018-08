Ayem Nour : Son nouveau projet enfin dévoilé

Depuis plusieurs jours, Ayem s'amuse à jouer avec les nerfs des internautes. En effet, sur les réseaux sociaux, l'ex-candidate de télé-réalité suscitait la curiosité en évoquant régulièrement un mystérieux nouveau projet pour lequel elle s'est investie depuis quelque temps déjà. Ce lundi 13 août 2018, la belle brune a mis fin au suspense et a enfin lâché le morceau ! Il ne s'agit ni d'un retour à la télé, ni d'une nouvelle grossesse, comme ont pu l'affirmer les rumeurs les plus folles, mais d'une collaboration avec la marque de cosmétique Joli Secret.

Vous l'aurez compris, l'ancienne animatrice du Mad Mag sur NRJ12 s'est laissée convaincre de lancer sa propre collection de rouge à lèvres. C'est ce qu'elle explique sur son compte Snapchat : "J'avais un projet en cours depuis un petit moment. En fait, je sors enfin ma collection de rouge à lèvres. Je suis très fière parce que vous l'avez choisi avec moi. Ça a été long, ça a été compliqué de faire des produits qui me ressemblent et surtout qui vous plaisent. Je suis toute excitée. Je voulais vraiment des produits de qualité."

Ayem révèle ainsi porter à coeur ce nouveau projet et a hâte de pouvoir dévoiler ses fameux lipsticks. Très proche de ses fans, elle n'a pas hésité à les remercier car, sans le savoir, ils ont notamment participé à choisir les couleurs : "Et en fait ce projet ce n'est pas que le mien, c'est aussi le vôtre pour la simple et bonne raison que je vous ai posé plusieurs fois des questions, vous m'avez accompagnée dans mes choix, je vous faisais des petits sondages..."

Depuis la déprogrammation en catastrophe du Mad Mag, Ayem s'est éloignée des plateaux télévisés mais a su rebondir en faisant une reconversion. Aujourd'hui, la jeune maman de Ayvin (2 ans) qui a retrouvé la ligne, est une influenceuse très suivie mais aussi, une business woman accomplie.