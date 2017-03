Aymeric Bonnery au lit avec Benoît Dubois : Ce qu'il s'est vraiment passé !

Aymeric Bonnery a tenu à faire une petite mise au point dans le Mad Mag (NRJ12), mercredi 15 mars 2017.

Lundi 13 mars, le chroniqueur révélait avoir eu une aventure avec son collègue Benoît Dubois : "Je n'en suis pas fier... Personne ne le sait ! En rentrant de soirée, un pote m'a proposé de dormir chez lui. Entre-temps, la copine avec qui j'étais est partie. Et au petit matin, je me suis retrouvé avec un doux blondinet..." Et le gagnant de Secret Story 4 d'ajouter : "Il n'y a pas eu un petit bisou... Il y a eu plus !"

Il n'en fallait pas plus pour que la Toile s'emballe et que la nouvelle fasse le tour des médias. L'ancien petit ami de Leila Ben Khalifa a donc tenu à temporiser les choses avant-hier : "J'étais avec une jeune fille. Benoît m'a gentiment proposé de dormir à la maison avec la jeune fille. Au petit matin, elle est partie et Benoît l'a remplacée dans le salon furtivement. Il en a profité pour m'embrasser."

Des déclarations qui ont quelque peu agacé Benoît Dubois : "Tu es gonflé, tu n'es pas tout blanc non plus. Tu savais qui j'étais. C'est hyper vexant pour moi. À croire que je suis un caniche ou un animal. Je suis un être humain et il faut être deux dans l'histoire et il était très content." Une version confirmée par Emilie Picch.

Aymeric Bonnery n'en a pourtant pas démordu et a assuré être victime d'une calomnie.