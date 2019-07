Baptême d'Archie : Un parrain révélé, au grand dam d'Harry et Meghan ?

Beaucoup de possibilités pour peu d'élus : les paris allaient - et vont toujours - bon train concernant l'identité des parrains et marraines d'Archie Mountbatten-Windsor, que le prince Harry et Meghan Markle tiennent à garder coûte que coûte secrète. Au lendemain de la cérémonie ultraprivée qui s'est déroulée au château de Windsor, The Times jette un pavé dans la mare.

En publiant le jour même deux photographies officielles de l'événement et du rassemblement familial qui a eu lieu en très petit comité (25 personnes), le duc et la duchesse de Sussex ont ajouté encore un peu d'huile sur le feu : "Le duc et la duchesse de Sussex, au comble de la joie, partagent le bonheur de cette journée et souhaiteraient remercier tous ceux qui, dans le monde entier, ont témoigné leur soutien. Ils savourent la chance qu'ils ont d'avoir profité de ce moment spécial avec leur famille et les parrains et marraines d'Archie", disait le communiqué accompagnant la diffusion sur les réseaux sociaux des images réalisées par le photographe Chris Allerton, insistant sciemment, par omission revendiquée, sur l'anonymat préservé des parrains et marraines, absents des clichés en question.

Mais, alors que le prince Harry semble prêt à braquer l'opinion publique en ne révélant pas ces informations, ce qui serait une première dans l'histoire de la famille royale, The Times affirme connaître l'identité d'un des parrains de son fils : Charlie van Straubenzee, ami intime de longue date qui était témoin à son mariage le 19 mai 2018 (et qui y avait d'ailleurs prononcé un discours apparemment haut en couleur, le raillant par exemple sur ses cheveux roux), quelques semaines avant qu'Harry tienne à son tour ce rôle, au mois d'août, pour les noces de Charlie et de sa compagne Daisy. Harry et son frère William sont très liés à la fratrie van Straubenzee et ont connu Charlie au début de leur adolescence, à l'école de Ludgrove.

D'autres noms circulent par ailleurs : si ceux de Markus Anderson, Jessica Mulroney ou encore Serena Williams, BFF notoires de la duchesse Meghan, et ceux de Lindsay Roth et Genevieve Hills, des copines de fac vues à ses côtés au tournoi de Wimbledon en début de semaine, ou encore celui d'Izzy May, ancienne employée du groupe SoHo House, ont tenu la corde, un autre, totalement inattendu, a surgi le jour même du baptême... Invité inattendue à la cérémonie intimiste, Tiggy Legge-Bourke, qui fut la nourrice adorée du prince Harry (et que Diana, sans doute par jalousie, ne portait guère dans son coeur, l'accusant même d'avoir avorté d'un enfant du prince Charles), a inévitablement suscité les interrogations : elle qui joua un rôle crucial auprès de William et Harry alors que le mariage de leurs parents tombait en ruines a-t-elle été choisie pour marraine d'Archie ?

Le suspense perdure...