Barbara Opsomer torride et topless : La bombe fait sensation à Tel Aviv

Barbara Opsomer persiste et signe !

Si le réseau social Instagram n'hésite pas à supprimer ses publications sexy où l'on voit à peine un téton, la finaliste de Secret Story 11 et chanteuse du hit en puissance Ta plus belle insomnie a décidé de ruser... Certes, elle continue de prendre la pose aussi dénudée qu'elle le souhaite, mais elle le fait désormais sous l'eau ! Pas bête.

"IN HIS EYES. <3", soit "dans ses yeux" en VF, a-t-elle écrit ce mardi 12 juin 2018 en légende d'une photo sur laquelle on la voit prendre une pose hyper sensuelle dans la mer, allongée dans l'eau, ses jambes visibles en transparence, le haut de ses seins et son doux minois émergeants à la surface. Un cliché torride et assez artistique capturé par son meilleur ami Alexis avec qui elle semble passer de merveilleux moments à Tel Aviv après une Gay Pride mémorable à en croire ses stories sur les réseaux sociaux.

Bien entendu, les internautes ont adoré ce cliché et l'ont rapidement fait savoir. "Une beauté fatale", "Magnifique photo", "Elle est tellement réussie, cette photo", "Vous avez raison d'assumer votre corps, vous êtes jeune et belle", pouvait-on lire dès les premières réactions.