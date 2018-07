Béatrice Dalle célèbre l'art avec Maxime Dereymez

Béatrice Dalle et Maxime Dereymez n'ont pas dansé ensemble mais ils ont assisté à la même soirée le 28 juin dernier. La comédienne de 53 ans et le danseur professionnel de 36 ans ont tous deux participé à l'inauguration de la nouvelle galerie Bartoux à Paris en présence de plusieurs membres du groupe familial : Isabelle, Robert et Alexandre Bartoux. Spécialisées dans l'art contemporain, les galeries Bartoux ne sont pas seulement implantées en France mais aussi à New York, Londres et Singapour. Un rayonnement international qui valait bien la présence de la maire du 8e arrondissement de Paris, Jeanne d'Hauteserre, qui a inauguré cette nouvelle galerie.

Durant cette soirée, l'insaisissable Béatrice Dalle a laissé son empreinte en apportant sa touche personnelle sur une réalisation de Julien Marinetti, artiste exposé dans les galeries Bartoux. Le créateur de mode Jean-Claude Jitrois, accompagné de l'actrice Cyrielle Clair, mais aussi le roi des nuits parisiennes Tony Gomez ont également participé à cette inauguration que Maxime Dereymez n'a pas manqué de relayer sur sa page Instagram, captivé.