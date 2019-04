Beatrice Dalle : "J'ai été une femme battue... Il m'a fracassée"

Beatrice Dalle monte sur scène avec Virginie Despentes et la rappeuse Casey avec un spectacle composé de textes féministes. Viril, titre de cette performance, a été pensé comme "une grande carte des féminismes", selon l'auteure de la trilogie Vernon Subutex. Télérama réunit cette semaine les trois artistes pour un entretien passionnant sur leur engagement, son origine et leur regard sur le combat mené aujourd'hui par des milliers de militantes. Il y est question d'oppression et plus généralement de violences systémiques. Béatrice Dalle n'a pas échappé à la question #MeToo.

Il ne lui a fallu qu'un film, 37°2 le matin (en 1986), pour devenir un phénomène mondial. Être une star l'aurait protégée du harcèlement mais ne l'a pas empêchée d'être battue par son mari. C'est ce que raconte Béatrice Dalle : "La reconnaissance a été si immédiate après mon premier film qu'on m'a tout de suite parlé comme à un patron." Virginie Despentes lui fait remarquer que personne n'aurait osé ensuite s'attaquer "à la meuf de JoeyStarr ". L'actrice a vécu dix ans avec lui ; il est aujourd'hui l'un de ses plus proches amis.

Elle n'a pas toujours cette chance : "J'ai été une femme battue, enchaîne Béatrice Dalle. Quand mon mari taulard est sorti de prison, il m'a fracassée ! Évidemment, ni une ni deux, je me suis barrée."

Pour autant, Béatrice Dalle n'a pas souhaité porter plainte : "Non, je l'aimais. Car c'était aussi une formidable histoire d'amour. Violence et amour sont souvent inextricablement mêlés, et pas si simples à expliquer. Mais mes copains se sont chargés de lui faire sa fête... Et ils ne l'ont pas loupé." L'actrice a divorcé en 2013.

Dans Viril, accompagnées par le groupe Zëro, Casey, Virginie Despentes et Béatrice Dalle lisent des textes féministes. Cela commence par un extrait du génial King Kong théorie de Despentes. On y entend même le sulfureux SCUM Manifesto de Valerie Solanas. Le spectacle est mis en scène par David Bobée qui réunira à la rentrée Dalle et JoeyStarr pour Elephant Man, du 3 au 20 octobre, aux Folies-Bergère à Paris. Viril sera en tournée en 2020.

Retrouvez l'intégralité de cette interview dans Télérama, en kiosque ce 16 avril 2019.