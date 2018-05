Bella Hadid : Après Monaco, divine à Londres malgré sa blessure

En mai, Bella Hadid a voyagé à Miami, New York, Cannes et Monaco. Elle achève son mois de folie à Londres en répondant à une invitation de Dior Makeup. L'égérie de la marque de produits de beauté est venue fêter le lancement d'une nouvelle gamme de maquillage, rejointe par le fils de Jude Law et la petite soeur de Kate Moss.

Bella Hadid est arrivée à Londres mardi 29 mai après un week-end à Monaco, où elle a assisté au Grand Prix de Formule 1. Mercredi, le top model de 21 ans s'est rendu au Loulou's, un club privé situé dans le quartier huppé de Mayfair, pour célébrer la sortie de la nouvelle gamme de maquillage Dior.

"Dior Backstage" doit son nom au défilé Christian Dior, collection croisière 2019 qui a eu lieu samedi 26 à Chantilly.