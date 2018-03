Bella Thorne dévoile ses aisselles poilues sur le tapis rouge

Dans la foulée du make up free arboré par plusieurs stars ayant donc délaissé le maquillage, plusieurs personnalités se sont aussi mises à assumer leurs poils et à prendre la pose "au naturel" lors d'événements médiatiques. C'est désormais le cas de Bella Thorne.

Sur le tapis rouge de l'avant-première du film Midnight Sun, au ArcLight Hollywood Theatre à Los Angeles, le 15 mars, Bella Thorne est apparue dans une robe bustier très sexy de chez Raisa & Vanessa. La jeune femme de 20 ans, ex-star des écuries Disney, a laissé voir quelques poils sous ses aisselles – visibles en regardant avec attention ou en zoomant. La jolie demoiselle a pris la pose avec décontraction au côté du non moins séduisant Patrick Schwarzenegger.

Midnight Sun, réalisé par Scott Speer, sort dans les salles américaines le 23 mars. Le synopsis : "Katie Price est une jolie jeune fille de 17 ans, intelligente et douée pour le chant et la guitare. Elle est atteinte d'une maladie rare qui lui interdit d'être touchée par le moindre UV. Déterminée à ne pas être vaincue par sa maladie, Katie profite de la nuit pour sortir et jouer de sa musique dans une station de train local. D'une rencontre fortuite avec Charlie Reed va naître un long été idyllique..."