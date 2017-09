Bella Thorne embrasse goulûment une femme et palpe ses seins à Las Vegas

Toujours aussi déchaînée et encline à faire la fête jusqu'à plus soif, Bella Thorne a profité de son week-end pour se rendre à Las Vegas afin d'assister au Festival Life is Beautiful, événement musical et artistique qui se déroulait du 22 au 25 septembre.

Entourée de sa fidèle bande d'amis, l'actrice de bientôt 20 ans (elle les fêtera le 8 octobre) portait une tenue très voyante pour se rendre aux divers concerts. Cheveux orange, tenue résille qui dévoilait sa peau nue et cache-tétons pour protéger sa poitrine, la jeune vedette de la série Famous in Love avait misé sur un ensemble en jeans du plus grand effet.