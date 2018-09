Ben Affleck : Sortie de rehab et visite de sa chérie, Jennifer Garner "frustrée"

Selon People, Ben Affleck a également été vu en train de quitter Malibu pour regagner son domicile mardi 4 septembre. On apprend ainsi que le comédien a pris l'habitude, depuis une semaine, de quitter "tous les jours" pour "quelques heures" le centre qu'il a intégré afin de s'accorder une séance de sport chez lui. Les conditions ? Ben Affleck doit être accompagné de son coach en sobriété et d'un thérapeute. Après ses exercices, il doit toujours rentrer à Malibu pour poursuivre son programme de désintoxication.

Mardi (et mercredi), c'est sa nouvelle et jeune conquête, la playmate Shauna Sexton, qui a profité de ses rapides allers-retours pour lui rendre visite. People rapporte en effet que le véhicule du mannequin de 22 ans a été aperçu devant la maison de Ben Affleck. Une preuve supplémentaire que ces deux-là semblent continuer de se fréquenter malgré les déboires de l'acteur. La semaine dernière, Shauna Sexton s'était d'ailleurs défendue d'avoir eu une quelconque responsabilité dans la rechute de son amant.

Il est resté en contact avec Shauna

Une chose est sûre, les amours de Ben Affleck exaspèrent Jennifer Garner. D'après Entertainement Tonight, l'actrice de 45 ans est "frustrée" et ne valide pas du tout l'idylle de son ex avec la playmate. Elle espérait ainsi qu'il se concentre davantage sur ses problèmes d'addiction. "Il est resté en contact avec Shauna tout le temps où il était en rehab, et les gens qui l'entourent ainsi que ses amis ont de sérieuses inquiétudes parce qu'elle boit. (...) Jen sait qu'il est de retour à la maison avec Shauna et ça la frustre. Elle sait qu'il doit avant toute chose faire ça pour lui-même", a confié un indiscret.

Ben Affleck parviendra-t-il à combattre ses démons ? Shauna Sexton est-elle une dangereuse distraction ou lui veut-elle du bien ? Jennifer Garner arrivera-t-elle à vivre pour elle-même un jour ? La suite de la saga au prochain épisode...