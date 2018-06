Benjamin Castaldi : Adorable photo avec les hommes de sa vie !

Benjamin Castaldi a fait les choses en grand pour la fête des Pères. Dimanche 17 juin 2018, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a dévoilé une image adorable qui mettait en scène les hommes de sa vie.

C'est sur son compte Instagram que Benjamin Castaldi a partagé cette photo de famille qui a fait sensation. Et pour cause, les trois générations étaient à l'honneur ! L'acolyte de Cyril Hanouna posait aux côtés de son père, Jean-Pierre Castaldi et de deux de ses fils : Julien (21 ans) et Enzo (14 ans). "Bonne fête des pères... Bonheur en famille", a-t-il écrit en légende.