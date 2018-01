Benjamin Machet : Prison, gifle... Ses pires souvenirs de vacances

Nouvelle expérience pour Benjamin Machet. L'ancien candidat des Anges a été sollicité par NRJ12 pour animer les épreuves de Friends Trip 4, dont le tournage s'est déroulé à Bali. À cette occasion, Purepeople l'a rencontré durant la conférence de presse de l'émission qui se tenait au Buddha Bar (Paris), le 14 décembre 2017, et l'a soumis à son interview Around the world.

On a ainsi appris que son séjour à Porto Rico avait très mal tourné : "J'ai fait une demi-journée de prison parce que j'avais oublié mon I20 qui est le papier qui me permettait de rentrer sur le territoire américain en tant qu'universitaire." Le papa du petit Damian (né le 17 novembre dernier) et de Tao (né en août 2015) nous a aussi révélé qu'il ne souhaitait pas partir en vacances avec Vivian Grimigni (La Villa des coeurs brisés 3) et qu'il avait été giflé par l'un de ses amours de vacances car il l'avait trompé au bout de deux jours.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans notre player.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.