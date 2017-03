Benoît Hamon : Sa compagne Gabrielle veut "une stabilité" pour leurs deux filles

Ses premiers mots étaient attendus, ils sont enfin là. Muette depuis le début de la campagne de son conjoint Benoît Hamon, Gabrielle Guallar se confie pour la toute première fois à L'Obs ce 30 mars.

Si la salariée de LVMH appréhende son possible rôle de première dame, pour lequel elle dit ne pas être "programmée", elle se préoccupe aussi et surtout de ses enfants. Maman de deux filles de 10 ans (Liv) et 6 ans (dont on ignore le prénom), Gabrielle Guallar mène le même combat que Benoît Hamon. "Nous avons deux filles et il est important de les préserver, de maintenir une stabilité dans une période où leur père ne peut pas être là comme elles en ont l'habitude", confie-t-elle à L'Obs. En février dernier, Benoît Hamon avait exprimé la même inquiétude lors de son passage sur le plateau de C à Vous. "Là où c'est insupportable, c'est pour mes filles. Parce que même floutées, on les reconnaît. Elles ne sont pas préparées à cela", avait-t-il déploré en direct.

Interrogée sur son extrême discrétion qui suscite beaucoup d'intérêt, Gabrielle Guallar s'en explique : "Je ne suis pas à l'aise en apparaissant en public de cette façon-là." Comme Benoît Hamon l'a souvent répété durant sa campagne, sa compagne n'éprouve pas le besoin de mélanger leurs vies professionnelles et il s'en félicite. "J'ai une grande admiration pour ma femme. Elle souhaite rester discrète sur sa vie. On a deux carrières différentes. Ce n'est pas parce que je fais de la politique que je dois l'imposer ni à ma femme ni à mes filles", avait-il commenté dans Madame Figaro en janvier dernier. Gabrielle Guallar tient exactement le même discours... "Je ne m'associe pas à la vie politique de Benoît", déclare-t-elle à L'Obs mais sait se positionner à ses côtés dans les moments forts, comme lors du grand meeting organisé devant plus de 20 000 personnes à l'AccorHotels Arena de Paris le 19 mars dernier.



L'intégralité de l'interview de Gabrielle Guallar est à retrouver dans L'Obs en kiosques le 30 mars 2017.