Benoît Paire fracasse ses raquettes : la réaction de son équipementier, Babolat

Peut-on se prendre à espérer que tout reste intact lors du Grand Chelem britannique, lieu de l'étiquette et de la bienséance par excellence, a contrario de ce qu'il s'est passé au tournoi de Halle ? Et que Benoît Paire parviendra un jour à se racheter aux yeux et dans le coeur du public, largement lassé de ses frasques ?

Le principal intéressé veut y croire : "Je joue peut-être le meilleur tennis de ma carrière. Même quand j'étais 18e, j'avais plus de défauts, assure-t-il alors qu'il navigue aujourd'hui au-delà de la 40e place à l'ATP. Il me reste pas mal d'années et je crois pouvoir faire mieux. Alors j'espère que les gens, au final, se souviendront d'abord du Benoît Paire qui sortait des coups de génie."

Pour l'instant, les seuls à avoir pu changer de regard sur lui sont ceux qui l'ont approché d'assez près, à l'instar de Brahim Asloum, devenu son préparateur physique. Arrivé avec de sérieux a priori, l'ancien champion de boxe, qui a commencé par demander des explications sur le fiasco des JO de Rio à son nouveau protégé, a revu son opinion "totalement" : "On connaît son côté écorché, mais c'est un hypersensible qui a besoin d'être aimé et soutenu", résume-t-il. La balle est toujours dans son camp...