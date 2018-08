Benoît Paire sanctionné pour son nouveau pétage de plomb : ses fausses excuses

Dès le lendemain, le 2 août, l'ATP a sanctionné l'ex de Shy'm avec une amende de 16 500 dollars (environ 14 200 euros). Le sportif pour le moins sanguin s'est quant à lui exprimé sur son compte Instagram, avec ce qui semble être des excuses : "Au fait, oui oui c'est vrai je me suis énervé hier... Ce que je retiens, c'est que je suis sur la bonne voie et que je progresse depuis le début de l'année, donc pour ceux qui veulent rester sur ça, il y a pas de problème mais moi je suis déjà passé à autre chose... #next #Toronto Bravo Marcos pour hier et bonne chance." En fait non, ça ne ressemble pas à des excuses.