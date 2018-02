Bertrand (L'amour est dans le pré) et Marie toujours en couple ? Il répond

Tout n'est pas rose pour Bertrand.

Lors de la deuxième partie de L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ?, on apprenait qu'il avait retrouvé l'amour dans les bras d'une certaine Marie. Le couple a eu des jumeaux, Gabriel et Jasmine. Et, alors qu'ils avaient tout pour être heureux, sa compagne a pris la décision de retourner chez ses parents en Suisse après la naissance des bébés, notamment car elle ne souhaitait plus vivre dans la ferme de l'agriculteur. Un coup dur pour "Beber" qui n'a pas tardé à fondre en larmes en expliquant tout cela à Karine Le Marchand.

Et malheureusement pour lui, la situation n'a pas changé depuis la fin du tournage du bilan. "On en est toujours au même stade. Elle n'est pas revenue depuis son départ, en juillet. Moi, j'y suis allé huit fois, dont trois semaines pendant les fêtes de fin d'année. On s'est vu quarante-six jours en tout", a-t-il confié à nos confrères de Télé Loisirs.

L'agriculteur a ensuite expliqué qu'ils tentaient de trouver une solution pour se retrouver. Pour l'heure, Bertrand envisage de la rejoindre en Suisse, où elle tient un magasin de vente d'équipements de chevaux. Mais cela n'est pas si simple : "Le problème, c'est que le rythme agricole, c'est sur une année. Marie est partie avant la moisson, le rythme était donné pour l'année 2018. Il y a des décisions à prendre... Je me suis installé en 2013, j'ai des emprunts jusqu'en 2020. Je ne peux pas tout plaquer ! Pour l'instant, je suis un peu paumé..."

Marie refuse en tout cas catégoriquement de revenir chez son homme. Entourée de ses parents, la jeune maman se sent moins dépassée pour élever leurs enfants. Bertrand, quant à lui, regrette de ne pas les voir quotidiennement : "Ils me manquent beaucoup ! Je les vois grandir par étapes : une dent pour l'un, le quatre pattes pour l'autre... Ce n'est pas évident."

Il peut toutefois se consoler en se disant qu'ils sont en pleine santé : "En neuf mois, ils n'ont jamais été malades. Marie m'envoie des photos. Quand j'y vais, j'en profite un maximum pour passer du temps avec eux. J'y étais encore hier. Je leur fais la compote, la purée... j'adore m'occuper d'eux ! A chaque fois que je les vois, j'achète des petites tenues. Je fais des photos, ça fait des souvenirs..."

Espérons pour Bertrand que la situation s'arrangera rapidement.