Betty Catroux : Yves Saint Laurent, un "Johnny Hallyday en plus stylisé"

La planète Mode est le théâtre d'une éternelle guerre des égéries. La Maison Yves Saint Laurent y lance une nouvelle offensive, menée par Betty Catroux. L'amie et muse du défunt créateur éponyme se mesure aux "filles d'aujourd'hui" et se confie dans une interview rare...

C'est avec Le Figaro que Betty Catroux s'est entretenue. La Française y revient sur ses années au côté d'Yves Saint Laurent, qui "la considérait comme son double bipolaire". Bientôt dix ans après sa mort (le créateur est décédé le 1er juin 2008), Betty le décrit, dans les années 60 et 70, comme un "Johnny Hallyday en plus stylisé." "Après, il a poussé dans l'autodestruction. À part être à côté, on ne pouvait rien faire. Il aurait détesté notre époque. (...) Aujourd'hui, les filles sont magnifiques, mais elles se ressemblent un peu toutes non ?", ajoute-t-elle.

Betty Catroux a également un mot pour Pierre Bergé, disparu le 8 septembre 2017. "Pierre me détestait. À la minute où Yves est mort, il m'a adorée, confie l'icône mode. J'ai découvert que le plus malheureux, le plus écorché, le plus bouleversant, c'était lui. En comparaison, Yves était un morceau de marbre. Il n'aimait que lui."

L'histoire d'Yves Saint Laurent et Pierre Bergé refait surface avec la publication de la nouvelle campagne publicitaire de Saint Laurent.

Betty Catroux est l'égérie de la collection automne 2018 de la marque, conçue par son directeur artistique Anthony Vaccarello et dévoilée fin février à la Fashion Week de Paris.