Beyoncé enceinte de jumeaux : La star dévoile de très jolies rondeurs à Pâques

Dans quelques petits mois à peine, Beyoncé et Jay Z deviendront les parents comblés de jumeaux. Des bébés qui feront également le bonheur de la fille aînée du couple, Blue Ivy (5 ans), qui a très hâte de devenir grande soeur.

Enceinte d'environ six mois, la chanteuse de 35 ans est de nouveau réapparue sur les réseaux sociaux à l'occasion des fêtes de Pâques. Entourée de sa famille et de ses amis, Queen B a ainsi pris la pose dimanche 16 avril au côté de sa mère, Tina (63 ans), et de sa BFF de toujours, Kelly Rowland.

Vêtue d'une longue robe blanche qui dévoilait ses épaules et mettait en valeur ses jolies rondeurs de grossesse, l'interprète de Drunk In Love était absolument radieuse, parée de lunettes de soleil, coiffée de nattes et le baby bump bien mis en évidence.