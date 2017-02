Beyoncé enceinte : Doigts d'honneur et gros décolleté pour son after des Grammys

Doit-on voir en ces majeurs dressés un signe de protestation ? Le 12 février dernier se déroulait la grande cérémonie des Grammy Awards - qui récompense les meilleurs artistes de l'année - au Staples Center de Los Angeles. Une soirée riche en émotions, marquée par l'écrasante domination d'Adele face à Beyoncé et Rihanna, et la toute première apparition de Queen Bey depuis l'annonce surprise de sa grossesse.

Si la femme de Jay Z avait impressionné sur scène en proposant un show de près de 10 minutes, incarnant une déesse de la virginité très décolletée sur un medley de deux titres de son dernier album Lemonade - Love Drought et Sandcastles - elle n'est repartie qu'avec deux trophées de la cérémonie. Celui de meilleur album urbain contemporain pour Lemonade et celui de meilleure vidéo musicale pour Formation.

Et si Beyoncé était apparue avec le sourire lors de son passage dans la press room avec ses deux prix - dans une robe rouge en sequins très décolletée -, la star enceinte de jumeaux a changé de registre une fois les Grammy Awards terminés. La chanteuse américaine de 35 ans a partagé de nouveaux clichés de la soirée sur son site officiel, photos sur lesquelles elle se dévoile dans une autre robe, blanche, encore très décolletée et fendue, qui épousait son ventre rond. Provocante, la maman de Blue Ivy (5 ans) s'affiche les majeurs levés, seule et accompagnée de sa maman, Tina Knowles. N'a-t-elle pas aimé de se faire battre par Adele qui lui a pourtant déclaré tout son amour, ou en veut-elle aux Grammys plus généralement ?

Quelques heures plus tard, l'ambiance était bien plus détendue lorsqu'elle a retrouvé sa petite soeur Solange, son beau-frère Alan Ferguson, et ses fidèles amies avec qui elle a formé les Destiny's Child de 1990 à 2006 : Kelly Rowland et Michelle Williams. Tout ce beau monde s'est retrouvé pour partager une after-party intimiste organisée par Solange Knowles, danser, et rire. Pourtant absente à son grand regret, Tina Knowles a partagé plusieurs photos de la soirée secrète sur sa page Instagram.