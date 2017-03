Beyoncé enceinte : Élégante et discrète, elle vole la vedette à sa maman

Contrainte par son médecin d'annuler sa participation pourtant très attendue au festival de Coachella, Beyoncé vit une grossesse épanouie, marquée par de nombreuses sorties.

La future maman s'est rendue, dans la discrétion la plus totale, à l'avant-première de La Belle et la Bête organisée le 2 mars dernier à Los Angeles en présence de la sublime Emma Watson. Accompagnée de Jay Z et de leur adorable fillette de 5 ans Blue Ivy, Beyoncé avait une nouvelle fois choisi une tenue décolletée, une longue robe vert émeraude au style bohémien signée Gucci qu'elle a dévoilée quelques jours plus tard sur sa page Instagram. Fière de son baby bump et de ses nouvelles formes, la star ne se prive pas de le mettre en scène ainsi que de détailler chaque composante de son look. Un joli coup de pub pour ceux qui l'habillent...