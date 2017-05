Beyoncé et Jay-Z : Le prénom de leur fille au coeur d'une bataille financière

Même Beyoncé ne gagne pas à tous les coups. D'après les informations du site américain TMZ, l'ancienne Destiny's Child vient de perdre son procès contre une entreprise d'événementiel avec laquelle elle se dispute... le prénom de sa fille Blue Ivy.

Un peu plus tôt dans l'année, la femme du producteur Jay-Z a fait une demande en justice pour faire déposer le nom de sa fille aînée, âgée de cinq ans, et évité qu'il soit utilisé pour faire vendre des produits dérivés (comme du maquillage ou des jeux vidéos pour mobiles).

C'est la deuxième fois que la chanteuse de 35 ans tente le coup contre l'entreprise intitulée Blue Ivy Co., laquelle possède le nom et l'a fait déposer comme tel. Dans une tentative de la dernière chance, la Queen Bey a ajouté le nom de son mari pour obtenir gain de cause et protéger le nom "Blue Ivy Carter", en vain.

Pour l'entreprise en question, il est évident que Jay-Z et Beyoncé essaient de les rouler dans la farine. Non seulement leur création remonte à trois ans avant la naissance de leur petite fille, mais ils n'ont, en plus, aucunement l'intention de se faire de l'argent en vendant quoi que ce soit. Au contraire, ils essaient d'empêcher d'autres sociétés de le faire !

Coline Chavaroche