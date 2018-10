Beyoncé et JAY-Z : "Outrés" par Kanye West qui soutient Donald Trump

Kanye West ne jure que par l'amour et la libre pensée, mais suscite polémique et écoeurement chez des fans et amis déçus. Parmi ces amis figureraient Beyoncé et JAY-Z. Le couple ne souhaiterait plus avoir aucun contact avec Yeezy, supporter du président Donald Trump, et son épouse Kim Kardashian.

L'info est signée RadarOnline.com. Citant un proche de Beyoncé non-identifié, le site révèle que la superstar et son mari "sont outrés par les récents discours politiques de Kanye" West. Depuis son retour sur Twitter en avril dernier, l'ancien protégé de JAY-Z a réaffirmé à maintes reprises son soutien au président Donald Trump. Il a récemment porté sa fameuse casquette rouge brodée de la phrase Make America Great Again ("rendre sa grandeur à l'Amérique" en français) dans l'émission Saturday Night Live.

"Ils pensent que Kanye est une honte et qu'il ne fait ça que pour l'attention", poursuit cette source anonyme. "Beyoncé et JAY-Z (...) ont le sentiment de ne plus pouvoir s'associer à [Kanye West et Kim Kardashian]. Ils ne veulent rien à voir avec aucun des deux." La Maison Blanche confirme qu'un déjeuner entre le président et le rappeur se tiendra prochainement et qu'ils échangeront sur les solutions pour éradiquer la violence des gangs, l'insécurité à Chicago ou encore la réforme des prisons.

Kim, qui a également rencontré Donald Trump à la Maison Blanche au printemps dernier, ferait donc les frais du froid installé entre son mari et son ex-mentor. Kanye lui a d'abord reproché d'avoir manqué son mariage à Florence en 2014, puis de ne pas prendre de ses nouvelles après le vol à main armé subi par Kim Kardashian à Paris en octobre 2016 et son admission d'urgence à l'hôpital un mois plus tard.

La superstar de 37 ans a pourtant assisté au concert de The Carters (Beyoncé et JAY-Z) au Rose Bowl à Pasadena, fin septembre.