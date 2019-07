Beyoncé : Look surprenant face à Halle Bailey pour Le Roi Lion

Une soirée comme seul Hollywood sait en faire... Mardi 9 juillet, le Dolby Theatre déroulait le tapis rouge aux stars pour l'avant-première mondiale de The Lion King (Le Roi Lion). Dans un décor reproduisant un coucher de soleil sur la savane africaine, on a pu voir Beyoncé et sa fille, ainsi que diverses personnalités.

Sur le red carpet de la soirée événement, l'actrice et chanteuse américaine Beyoncé a fait son arrivée main dans la main avec sa fille Blue Ivy sous les cris enthousiastes des fans et au son de musiques africaines. La diva a ensuite pris la pose pour les photographes dans une tenue assez surprenante. La star, qui prête sa voix au personnage de Nala et chante sur la bande originale du film, avait opté pour un ensemble composé d'une veste de costume échancrée et brodée de bijoux argentés ainsi qu'une jupe longue noire et transparente brodée de petites perles. Un style également partagé avec plus de sobriété par sa fille. Le duo a ensuite été rejoint par Jay-Z.