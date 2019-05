Bixente Lizarazu hospitalisé après un accident de surf : "Je n'ai rien vu venir"

Philosophe et remis de ses émotions, le papa de Tximista et d'Uhaina raconte ensuite son hospitalisation et sa longue rééducation : "L'opération a été suivie d'une immobilisation avec attelle et béquilles pendant 6 semaines. Ce fut la partie un peu longue et pénible... Puis la rééducation par étape. Je suis resté calme et patient...étonnamment. Le début de la sagesse. Pour bien récupérer, on n'a pas le choix. Il faut faire sa rééducation avec application, discipline et motivation."

Bixente termine la légende de sa photo par un message d'espoir à tous ceux qui vivent la même chose que lui : "J'ai vu que certains d'entre vous sont en rééducation comme moi. Alors je pense à vous. J'espère vous donner de l'énergie et vous montrer le chemin. N'oubliez jamais. Travail. Patience. Pas à pas. Homme sage."

S'il se remet toujours de sa blessure, il devrait être d'attaque le mois prochain pour commenter avec Grégoire Margotton et Christian Jeanpierre les matchs de la Coupe du monde féminine de football sur les chaînes du groupe TF1.