Booba condamné : Retour sur scène dans la plus grande salle d'Europe

L'ambiance promet d'être électrique le 13 octobre 2018 aux abords de la Défense. Depuis des mois, Booba a réservé l'U Arena de Nanterre pour s'y produire. Plus de 30 000 spectateurs sont attendus. Mais le concert du Duc de Boulogne était en suspens du fait de sa récente actualité judiciaire.

Impliqué dans une violente rixe survenue le 1er août dernier dans un terminal de l'aéroport d'Orly qui l'a opposé à son rival et ancien ami Kaaris, Booba a été fixé sur son sort le 9 octobre dernier. Le rappeur de 41 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à 18 mois de prison avec sursis et à une amende de 50 000 euros, tout comme Kaaris. Libre, le papa de Luna et Omar est ainsi apte à assurer son concert à l'U Arena. C'est d'ailleurs avec sa fillette de 4 ans que le chanteur répète son show, le grand de sa carrière. Ils ont chanté ensemble, de quoi permettre à Booba d'offrir une autre facette de sa personnalité à ses fans.