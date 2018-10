Booba et Kaaris en prison : Deux mois après la rixe, la justice a tranché...

C'est l'épilogue d'une affaire aussi folle qu'improbable. Selon l'AFP, les rappeurs Booba et Kaaris ont été condamnés mardi 9 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Créteil à 18 mois de prison avec sursis pour leur retentissante bagarre survenue dans un terminal de l'aéroport d'Orly, le 1er août dernier.

Respectivement âgés de 41 et de 38 ans, les deux artistes, qui n'étaient pas présents pour entendre le jugement, ont également été condamnés à verser une amende de 50 000 euros chacun. Leurs neuf proches jugés en même temps ont écopé de peines allant jusqu'à douze mois d'emprisonnement.

Le 6 septembre dernier, le procureur avait requis un an de prison avec sursis contre ceux qu'il avait qualifiés de "petits bourgeois du clash". Après la rixe, Booba, Kaaris et leurs entourages respectifs avaient été fameusement placés en détention provisoire avant d'être libérés trois semaines plus tard avec une interdiction de quitter le territoire, que le tribunal a levée dans l'attente du jugement.

Lors de leur audience qui s'était étirée jusqu'à 2h du matin début septembre, les rappeurs avaient joué l'apaisement et présenté leurs excuses, laissant au soin de leurs avocats de s'écharper pour imposer leurs vérités au visionnage des vidéos de la bagarre. Les bandes de vidéosurveillance analysées par le procureur avaient permis de confirmer que Kaaris s'était levé pour aller au contact de Booba, qui fut le premier à porter un coup de pied.

Booba et Kaaris n'ont en tout cas pas perdu le sens des affaires : tous deux ont sorti ces derniers jours de nouveaux singles dont ils font allègrement la promo sur les réseaux sociaux, BB pour le premier et Empire pour le second. Avec, on l'espère, la volonté de tracer leur route chacun de leur côté...