Boris Vallaud et Najat Vallaud-Belkacem, un couple qui "ne se met pas en scène"

Figure montante de l'opposition dans le groupe Nouvelle gauche au Parlement, Boris Vallaud était invité mardi 25 juillet 2017 sur le plateau de BFMTV et RMC, où il a brièvement évoqué sa vie privée, entre deux questions relatives à la vie politique.

Elu dans la 3e circonscription des Landes lors des dernières législatives, l'ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée lors de la présidence de François Hollande s'est notamment confié sur la baisse des APL, la refonte de l'ISF ou bien sur la réforme du code du travail, avant de répondre à une question liée à son épouse, Najat Vallaud-Belkacem.

S'ils forment un couple soudé et actif en politique, les parents des jumeaux Louis-Adel et Nour-Chloé (nés en 2008) ont toujours pris soin de préserver leur vie privée, ne s'affichant que très rarement en public. Questionné sur les activités de sa femme, le député socialiste de 42 ans a rapidement balayé d'un revers de main le sujet.

"Il y a une règle que je me suis fixée, c'est que je ne suis pas le porte-parole de Najat Vallaud-Belkacem. C'est mon épouse. (...) Je rencontre, ou elle rencontre, des chercheurs, des intellectuels, des associatifs, des syndicalistes... (...) Elle est dans un moment de réflexion. Mais je n'en dirai pas plus, parce que je ne crois pas que vous ayez pu voir beaucoup de circonstances dans lesquelles on s'exprimait conjointement, où on a été pris en photo conjointement. On en reste à cette règle-là, on n'est pas un couple qui se met en scène", a-t-il fermement observé.



Mariés depuis 2005, Boris Vallaud et Najat Vallaud-Belkacem s'étaient rencontrés plusieurs années auparavant sur les bancs de Sciences-Po.