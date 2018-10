Brad Pitt : La belle Neri Oxman, son crush supposé, va épouser un milliardaire

Il n'y aura donc pas de flirt ou d'histoire d'amour, supposée ou espérée, entre Brad Pitt et la belle Neri Oxman.

Comme le rapporte lundi 15 octobre 2018 la Page Six, cette dernière s'est effectivement fiancée à un autre, l'homme d'affaires et philanthrope milliardaire Bill Ackman, fondateur et directeur général de la société de gestion de fonds d'investissement Pershing Square Capital Management. Il s'agira du second mariage pour les deux : Bill Ackman (52 ans) avait épousé en 1994 l'architecte paysagiste Karen Ann Herskovitz, avec laquelle il a eu trois enfants. Ils s'étaient séparés en 2016, et leur divorce avait été prononcé l'année suivante. De son côté, Neri Oxman (42 ans) a eu pour mari, entre 2001 et 2015, le compositeur argentin de musique classique Osvaldo Golijov.