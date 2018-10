Brad Pitt se remariera selon ses amis : "Ça ne sera pas avec une célébrité"

Brad Pitt se reconstruit petit à petit. Déterminé à tout mettre en oeuvre pour retrouver un équilibre familial, lui qui se bat depuis de longs mois contre son ex Angelina Jolie pour obtenir la garde partagée de leurs six enfants, l'acteur de 54 ans n'a pas vraiment la tête (ni le temps) à se soucier de sa vie amoureuse.

Mais selon son entourage, qui s'est confié samedi 27 octobre 2018 auprès de la Page Six, il est certain que le comédien finira tôt ou tard par refaire sa vie. Mieux, ses amis sont mêmes certains qu'il se remariera un jour. En revanche, ce ne sera probablement pas avec une star du show-biz, lui qui a d'abord été marié à Jennifer Aniston entre 2000 et 2005 avant de fréquenter Angelina Jolie (qu'il avait épousée en 2014) pendant douze années. "Ce n'est pas un moine ! (...) Mais je ne le vois pas sortir avec quelqu'un de super célèbre à nouveau, je peux clairement l'imaginer sortir avec quelqu'un qui mène une vie discrète", a-t-on révélé.

S'il a encaissé les nombreux (sales) coups ces deux dernières années avec Angelina Jolie dans la longue procédure de divorce qui les oppose, Brad Pitt reste un éternel optimiste romantique. C'est pour cette raison, entre autres, que ses proches ne seraient pas surpris s'il venait à se faire passer la bague au doigt pour la troisième fois de sa vie. "Il vient d'une famille très traditionnelle, il est très proche de ses parents, Jane et Bill, et son frère et sa soeur sont tous les deux mariés et à la tête de familles. On le voit se remarier, mais ça sera une relation bien moins médiatisée", a-t-on ajouté.

Pour l'heure, sa priorité, ce sont ses enfants, lui qui parle "rarement" avec Angelina Jolie. Le reste du temps, Brad Pitt "aime passer du temps avec ses amis et toutes les nouvelles personnes qu'il rencontre sont forcément liées à un cercle de personnes de confiance, précise-t-on. Il se concentre sur ses enfants, son travail et sur sa volonté d'avoir un semblant de vie normale. Il fréquente occasionnellement des femmes, mais pour le moment, tout est calibré autour des enfants."