Bradley Cooper parle pour la première fois de sa fille, Lea de Seine

On le sait taiseux sur le sujet. Fidèle à ses principes, Bradley Cooper n'a jamais parlé de sa vie privée en interview. Pourtant, pendant la promotion du film A Star Is Born, dont il est le réalisateur – c'est son premier long métrage – et l'acteur principal avec Lady Gaga, il a dérogé à cette règle en évoquant pour la première fois sa fille Lea de Seine, 1 an et demi, qu'il a eue avec Irina Shayk.

"Lea est née juste une semaine avant que nous commencions le tournage", révèle-t-il au magazine W, pour lequel il fait également l'objet d'une magnifique couverture. Bradley Cooper a abordé son bébé au détour d'une question sur la longue pré-production à domicile de ce film dans lequel il avait d'abord envisagé Beyoncé Knowles, avant de finalement recruter Lady Gaga dans le rôle-clé. "Je me levais et faisais mon sport, suivi de deux heures de cours de guitare et deux heures de leçons de piano. Déjeuner. Puis Lukas Nelson, mon collaborateur, débarquait et nous écrivions la musique pendant une heure et demie. Ensuite, j'écrivais le scénario pendant le reste de la journée", détaille-t-il, avant d'ajouter : "Irina était enceinte, donc c'était parfait quelque part."

Il est on ne peut plus rare qu'en l'espace de deux phrases, Bradley Cooper évoque la femme qui partage sa vie et le fruit de leur amour. Quelques jours plus tôt, dans une interview accordée à NPR, la star s'était épanchée sur la paternité. "Avoir un enfant et une famille - ce qui est un miracle et quelque chose dont j'ai toujours rêvé - m'a ouvert encore plus, si on peut dire, à vivre sur l'instant, à être présent", avait-il déclaré, de toute évidence extatique pour se confier de la sorte.

A Star Is Born, en salles le 3 octobre 2018.