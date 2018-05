Brahim Zaibat (The Island Célébrités) amaigri : "J'ai perdu quelques kilos..."

Mardi 22 mai 2018, M6 poursuit la diffusion de The Island Célébrités dès 21h. Le danseur Brahim Zaibat, qui a embarqué avec dix autres personnalités pour la jungle du Panama, a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com en amont de cette diffusion attendue !

Le célèbre danseur et chorégraphe de 31 a expliqué à propos de la raison de sa participation : "J'ai vécu beaucoup de moments de ma vie en groupe, avec des amis, on a fait le tour du monde ensemble, j'ai fait les pays les plus pauvres comme les plus riches mais j'ai jamais eu la chance de pouvoir les vivre en tant que 'survivant'. Je suis un grand fan du film Seul au monde avec Tom Hanks et j'ai toujours rêvé de me retrouver un jour sur une île déserte pour voir les capacités que j'avais." Et l'ancien héros du spectacle musical Les 3 Mousquetaires de poursuivre sur ce qui a finalement été le plus dur côté survie : "C'était dur de trouver comment tuer le temps. Une fois que tu as trouvé à manger et que tout est prêt, le soleil se lève à 5h du matin et se couche à 18h, entre 5h et 18h tu sais pas ce que tu vas faire... Tu n'as pas de téléphone, t'as rien, t'as juste un horizon avec de l'eau et t'as une forêt."

Brahim Zaibat a finalement évoqué sa perte de poids durant ces 15 jours de survie, une perte de poids plus conséquente que celles très raisonnables de Lââm, Priscilla et Camille Cerf. "Tout le monde a perdu du poids. Moi, personnellement, j'en ai pas perdu énormément vu que je suis pas très gros et que je fais beaucoup de sport mais j'ai quand même perdu quelques kilos, 4kg ! Avant de partir j'avais bien mangé pour faire des réserves... Je suis parti à 75kg et je suis revenu à 71", a-t-il révélé.



