Camille Cerf (The Island Célébrités) : "Amaury Leveaux, j'avais des a priori..."

Ce 15 mai 2018, M6 lance en prime time son édition spéciale Célébrités de The Island. À l'occasion de ce premier épisode, Camille Cerf, qui a embarqué avec dix autres personnalités pour une île du Panama, a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com !

D'entrée de jeu, l'ex-Miss France de 23 ans a expliqué à propos de sa participation : "C'est un rêve, j'ai toujours voulu le faire ! Même avant d'être Miss France, je voulais participer à une aventure de ce type là, avec de la survie, un truc un peu dur où je suis confrontée à ce que je suis réellement. Pour comprendre un peu comment je suis faite, comment je peux réagir. C'est même moi qui suis allée voir la production pour en faire partie !" Et l'amie d'Iris Mittenaere de poursuivre sur ce qui l'a le plus surprise une fois sur place : "Ce qui a été inattendu et super dur c'est que je me suis retrouvée toute seule, face aux éléments, avec une caméraman en fait ! On était toutes les deux avec le même niveau de connaissances de la jungle, ce qui était déjà un sacré handicap, et ensuite on avait autant de force l'une que l'autre, c'est à dire sur une échelle de 1 à 10, à peu près 2. On mettait cinq heures pour ouvrir une noix de coco... Je m'attendais pas à ce que tout soit si compliqué !"

Une fois qu'elle a pu retrouver les autres aventuriers après quelques jours de galère, Camille Cerf a notamment pu faire la connaissance d'Amaury Leveaux, une personne avec qui elle ne pensait vraiment pas pouvoir sympathiser. "J'avais beaucoup d'a priori sur lui, il avait écrit un livre dans lequel, pour moi, il crachait un peu dans la soupe [Sexe, drogue et natation : Un nageur brise l'omerta, paru en 2015 chez Fayard, NDLR] et du coup c'était pas quelqu'un que j'avais forcément envie de rencontrer. Au final, il a été une de mes plus belles rencontres sur cette aventure. Il a été mon partenaire d'aventure, un peu mon grand frère, et aujourd'hui on est encore en contact", a-t-elle expliqué.

Camille Cerf a finalement parlé de sa perte de poids durant ces 15 jours de survie, une perte de poids pas très impressionnante il faut bien l'avouer. "Je suis la pire arnaque du siècle. On m'avait dit 'Prends un petit peu de poids avant parce que t'es déjà mince, ça va être dur pour toi, tu vas perdre tout de suite, prépare toi physiquement' donc moi j'avais grossi, j'avais pris quatre kilos, j'avais bien mangé et au final su l'île j'ai dû perdre deux kilos... Je suis donc rentrée chez moi avec deux kilos supplémentaires par rapport à mon poids d'origine. C'est des questions de métabolisme. Certains ont perdu dix kilos, moi, seulement deux..."



Julien Perret

Rendez-vous dès mardi 15 mai à 21h sur M6 pour suivre The Island Célébrités !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.